Літо повернеться: синоптик уточнив прогноз на жовтень в Україні

Початок жовтня в Україні порадує хорошою погодою, хоча можливі невеликі дощі на початку й у кінці першої десятиденки.
Такий прогноз дав народний синоптик Володимир Деркач, пишуть "Факти". За його словами, температура буде досить комфортною як для жовтня.
Погода в Україні
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"Друга декада порадує коротким потеплінням, так званим бабиним літом. Але в кінці прийде похолодання, вночі можливий навіть невеликий мороз, вдень повітря трохи прогріється. Це похолодання триватиме до початку третьої декади жовтня, після чого значно потеплішає. Тож буде і друге бабине літо", – спрогнозував він.
Нагадаємо, що в п'ятницю, 27 вересня, на території України потеплішає, очікується суха погода.
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