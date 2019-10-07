Літо повернеться: синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні

Уже в неділю, 13 жовтня, в Україні очікується різке потепління. Температура знову підніметься до +22 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, погода буде сонячною і теплою.

"Протягом дня +15...+22 градуси на північ сході +12...+16 градусів", – розповіла Діденко.

При цьому, за її словами, у вівторок, 8 жовтня в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження.

"Тому вночі очікується 0-4 градуси морозу... Єдиний центр тепла та, що особливо дотепно з боку атмосфери – це буде вночі – виявиться на півдні. У Криму, у Запоріжжі і в Донецькій області в нічні години місцями передбачається +10...+15 градусів", – додала Діденко.

На Харківщині та Луганщині пройдуть невеликі дощі. У Києві вівторок буде холодним: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +8...+10 градусів. Без опадів.

"Потепління почнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня. А ось у неділю будемо радіти сонцю й теплу", – підсумувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рятувальники попередили, що в Україні різко погіршиться погода.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!