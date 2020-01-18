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18 січня • оновлено в 08:56
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Літо не за горами? Синоптики дали аномально теплий прогноз по Україні

1.6т
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У суботу, 18 січня, погода в Україні буде аномально теплою і сонячною.

Температура повітря підніметься до +4 градусів. Як повідомили в Укргідрометцентрі, винятками стануть Луганська, Донецька і Запорізька області, де очікується +1...+3 градуси.

За прогнозом синоптиків, холодніше буде днем ​​в Закарпатській, Вінницькій і Київській областях. Там обіцяють похолодання до 0...+2 градусів.

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Погода протягом усього дня буде ясною з мінливою хмарністю, без опадів. В Укргідрометцентрі також попередили про пориви вітру до 5-10 м/с.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

meteo.gov.ua

У Києві буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці очікується туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...- 4, вдень +1...+3 градусів.

Вночі на півдні і сході України очікується -1...- 3 градусів. У деяких північних і західних регіонах прогнозують заморозки до -5. В інших регіонах очікується температура -2...- 4 градусів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Водохреща, яке християни східного обряду відзначають 19 січня, в Україні буде аномально тепла погода.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
погода
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