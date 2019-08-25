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Літо не відступає: синоптики дали спекотний прогноз по Україні

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У неділю, 25 серпня, в Україні буде сухо, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 11-16°, на півдні до 21°; вдень 24-29°, на Закарпатті, у південних, центральних і східних областях 29-33°.

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"Аж до +30!" Синоптик дала прогноз погоди на останній тиждень літа в Києві

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві 25 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.

Літо не відступає: синоптики дали спекотний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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