Літо не відступає: синоптики дали спекотний прогноз по Україні

У неділю, 25 серпня, в Україні буде сухо, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.
Температура вночі 11-16°, на півдні до 21°; вдень 24-29°, на Закарпатті, у південних, центральних і східних областях 29-33°.
Погода в Україні
Ілюстрація
У Києві 25 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 26-28°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
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