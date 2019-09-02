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2 вересня • оновлено в 16:01
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Літо не відступає: синоптик дала спекотний прогноз по Україні

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У вівторок, 3 вересня, на території України очікується суха тепла погода, лише на захід країни прийде похолодання.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря становитиме +27... +33 градуси, а на заході знизиться до +18... +23 градусів.

У Хмельницькій і Тернопільській областях очікується +26, а на Волині, Рівненщині та в Карпатах буде +15... +18 градусів.

Літо не відступає: синоптик дала спекотний прогноз по Україні

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

Дощі з локальними грозами пройдуть на заході, також вологість може зачепити Житомирщину та Київщину.

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У Києві 3 вересня буде спекотно, до +30 градусів, сонячно, проте є ймовірність вологих хмар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перші дні вересня практично на всій території України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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