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Літо на носі: синоптики уточнили теплий прогноз погоди в Україні

1.2тЧитати матеріал російською

В Україні у вівторок, 9 квітня, буде, як і раніше, тепло, місцями очікуються опади.

Так, дощ імовірний у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях, вночі 5-10° тепла; вдень 15-20°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території – без опадів. "Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°, в південній частині до 23°, на заході країни і місцями на узбережжі морів 11-16°", – йдеться в повідомленні.

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Літо на носі: синоптики уточнили теплий прогноз погоди в Україні

Trust.UA

У Києві у вівторок опади не прогнозуються. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 17-19°. На Київщині місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Літо на носі: синоптики уточнили теплий прогноз погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у найближчі дні очікуються зміни погодних умов і опади.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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