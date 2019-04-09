Літо на носі: синоптики уточнили теплий прогноз погоди в Україні

В Україні у вівторок, 9 квітня, буде, як і раніше, тепло, місцями очікуються опади.

Так, дощ імовірний у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях, вночі 5-10° тепла; вдень 15-20°, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території – без опадів. "Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°, в південній частині до 23°, на заході країни і місцями на узбережжі морів 11-16°", – йдеться в повідомленні.

Trust.UA

У Києві у вівторок опади не прогнозуються. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 17-19°. На Київщині місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України у найближчі дні очікуються зміни погодних умов і опади.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram