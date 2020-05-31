Літо? Чи не чули! У Карпатах випав сніг і вдарили заморозки. Фото

Марина Ліснічук Суспільство 08:46, 31.05.2020

Високогір’я Карпат в останній день весни, 31 травня, замело снігом, а температура повітря в деяких місцях там впала нижче нуля.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на сторінці у Facebook. Водночас синоптики попереджають про значне погіршення погодних умов.

"Станом на 07:30 31.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно. Падає сніг. Вітер південно-західний 14-15 м/с. Температура повітря -4°С", – йдеться у повідомленні.

Карпати замело снігом 31 травня
Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники попереджають про обмежену видимість у горах до 20 м. Крім цього, можливе ще більше посилення вітру – пориви до 20 м/с.

Карта погоди
meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань прогнозує, що в червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

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