Літо-2020 в Україні буде аномально спекотним - метеоролог

Метеорологи припускають, что в Північній півкулі, де розташована Україна, літо буде рекордно спекотним.

При цьому 2020 рік стане одним з найспекотніших в історії метеоспостережень, припускають фахівці Всесвітньої метеорологічної організації.

Крім того, цього літа на Землі можливі аномальні погодні явища. Як повідомили на сайті Міжнародного французького радіо, очікується підвищена температура поверхні океану в тропічних широтах, а також велика кількість опадів на території Південної Америки і півострова Індостан.

Літо 2020 на Україні буде спекотним

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич стверджує, що, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо в 2020 році в Україні не буде сильно спекотним.

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