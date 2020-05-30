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30 травня • оновлено в 14:26
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Літо-2020 в Україні буде аномально спекотним - метеоролог

1.1т
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Метеорологи припускають, что в Північній півкулі, де розташована Україна, літо буде рекордно спекотним.

При цьому 2020 рік стане одним з найспекотніших в історії метеоспостережень, припускають фахівці Всесвітньої метеорологічної організації.

Крім того, цього літа на Землі можливі аномальні погодні явища. Як повідомили на сайті Міжнародного французького радіо, очікується підвищена температура поверхні океану в тропічних широтах, а також велика кількість опадів на території Південної Америки і півострова Індостан.

Літо 2020 на Україні буде спекотним

Літо 2020 на Україні буде спекотним

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат географічних наук, синоптик Харківського гідрометцентру Ігор Кибальчич стверджує, що, незважаючи на аномально теплу зиму і ранню весну, літо в 2020 році в Україні не буде сильно спекотним.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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