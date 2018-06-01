Коли загадувати бажання цього літа: магічний календар

З 92 днів літа 5 будуть особливими - Днями Сили. Є певні дати, в які можна і потрібно загадувати бажання, поправляти здоров'я, а також будувати сміливі плани на майбутнє.

Якщо попросити всесвіт про все, чого ви хочете, саме в ці 5 днів, він просто не зможе відмовити.

Про це OBOZREVATEL розповів маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

(Публікацію доповнено аудіозаписом. Скрольте, щоб прослухати його)

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Що таке Дні Сили? Згідно духовних вчень різних народів світу, є певні дати, коли сила і енергія випромінюються з самого часу.

У ці дні вважається сприятливим будувати плани, здійснювати обряди на виконання бажань і створювати імпульс свого руху вперед.

Цього літа найближчий День Сили - літнє сонцестояння, яке починається 21 червня.

Вважається, що в цей день сонце має найбільшу силу. Світовий вогонь, розлитий у всесвіті, з'єднується з нашим світилом і через нього проходить на землю.

Бог Сонця отримує від Світового Вогню корону влади, корону сили.

Це свято відзначається практично всіма народами землі, і немає жодної священної книги, яка б не визнавала його. Звісно ж, в кожній релігії він має своє теологічне обгрунтування, підводиться під свою теологічну концепцію, але у всіх релігіях ці дні залишаються незмінними.

У ніч напередодні 21 червня люди святкували повну перемогу сил вогню над силами льоду. У древніх слов'ян Бог Сонця називався по-різному: Ярило, Сурья, Купала.

Землю благословляли вогнем.

Основний ритуал полягав у тому, щоб запалити вогняне колесо і скачати його з пагорба в поля. Цей символічний акт означав проникнення Вищого Вогню в землю.

У кельтів з цим святом був пов'язаний обряд приборкування дракона. Вважалося, що, коли сонячна енергія проникає з неба на поверхню землі, вона викликає в земній корі потужні потоки енергії.

Ці потоки енергії кельти називали вогненним драконом, який в цю ніч прокидається і починає рухатися. Їх ритуали були покликані викликати цього дракона з глибин землі і приборкати його. Тоді він буде допомагати в реалізації задумів до наступного сонцестояння.

Для цього на землі малювали око, втикали в нього ніж. Кельти вірили, що після цього дракон відразу ж з'являвся у вигляді енергії в навколишньому просторі і починав сильно тиснути на того, хто провів обряд.

Людина повинна була протистояти драконові силою волі і приборкати його, тобто змусити його рухатися у відповідності до вектору своєї волі.

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Коли це виходило, ніж виймався з землі.

У цю ніч і сьогодні прийнято розводити багаття і запалювати свічки.

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Наступне велике свято буде з 6 на 7 липня - Весілля Купали.

Справа в тому, що на День світового вогню жіноче начало - Інь - зникає і відроджується заново.

День літнього сонцестояння є днем ​​народження нового циклу енергії Інь. Набирає сили нова чиста вода, нова чиста земля.

І ось з 6 на 7 червня відбувається весілля вогню і води. Тобто бог Сонця - Купала - одружується з богинею води.

Це свято також має астрономічне обгрунтування, тому що, якщо брати орбіту землі навколо сонця, то вона має форму еліпсоїда. Є точка максимального наближення сонця до землі і точка максимального віддалення землі від сонця.

Земля максимально наближається до сонця приблизно 6 січня кожного року, і віддаляється на максимальну відстань від сонця щорічно 6 липня.

Головною стихією у всесвіті вважається час, часове поле. З часу виникають всі інші стихії. Як і будь-яка інша стихія, час має періоди сили. Якщо якась подія починається на підйомі часової хвилі, воно приречене на успіх.

Вважається, що щорічно часова хвиля піднімається у всесвіті в ніч з 6 на 7 липня.

Тому в це свято можна загадувати будь-які бажання, і вони збудуться. Будь-які задуми, висловлені у всесвіт, мають шанс швидко втілитися і існувати роками.

Це може бути, наприклад, заснування фірми, створення сім'ї, подорожі або грандіозні проекти. Все, що замислюється і проговорюється в цю ніч, приречене на виконання і довге життя.

Тому в Купальську ніч прийнято стрибати над багаттям, купатися в річці, шукати містичні рослини, такі як папороть.

Величезна кількість обрядів пов'язано з Купалою, про що я вже говорив на сторінках OBOZREVATEL.

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Наступним великим святом буде так званий Перунів день, або день Іллі-пророка. 1 і 2 серпня і ніч між ними.

Перунів день - це день подяки богам за перший врожай. Як правило, урожай зернових культур вже зібрано в липні і лежить в коморах, готовий до обмолоту.

Цікаво, що найсильніші грози на території Європи відбуваються саме 1 і 2 серпня. У багатьох країнах з цим пов'язано повір'я, що в ці дні небажано купатися у водоймах.

Є, звичайно, і менш значні містичні дати, але вони так чи інакше пов'язані зі згаданими мною святами. Наприклад, серединна точка між входом Купали в силу і Весіллям Купали і богині води. Ця дата - 29-30 червня - також наголошується, і вважається, що бажання, загадані в цей день, обов'язково збудуться.

Також можна відзначити дуже велику сприятливу подію - 19серпня. Це не тільки християнське свято Спаса. Справа в тому, що у слов'ян було безліч богів, яких називали Спас. Один рятував, наприклад, від хвороб, другий рятував від неврожаю, третій рятував від небезпек в дорозі.

І свято всіх божеств, які від чогось рятували, об'єднаних разом, у древніх волхвів теж випадало на 19 серпня - за сучасним календарем.

До речі, на Спаса в якості ритуальної їжі не випадково використовується мед - вважалося, що прояв Вищих Сил на землі має золотий колір. З цієї ж причини куполи храмів в різних країнах світу часто вкриті золотом.

Під час всіх цих свят, як великих, так і малих, можна загадувати бажання, можна створювати вектори подій, можна викликати навколо себе колообіг енергій з метою оздоровлення, гармонізації із всесвітом і якнайшвидшого втілення своїх мислеформ.