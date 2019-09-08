Літня спека: синоптики уточнили прогноз з потепління в Україні

У неділю, 8 вересня, погоду в Україні визначатиме тепла і переважно суха повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у Карпатах і на сході країни місцями 7-9° тепла; вдень 23-28°, у південних областях до 30°, у гірських районах країни 17-22°.

Спека в Україні Ілюстрація

У Києві – без опадів; температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram