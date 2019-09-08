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8 вересня • оновлено в 10:57
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Літня спека: синоптики уточнили прогноз з потепління в Україні

13.2т Читати матеріал російською

У неділю, 8 вересня, погоду в Україні визначатиме тепла і переважно суха повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, у Карпатах і на сході країни місцями 7-9° тепла; вдень 23-28°, у південних областях до 30°, у гірських районах країни 17-22°.

Новини
З’явився неочікуваний прогноз погоди на осінні вихідні у Києві

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

У Києві – без опадів; температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Літня спека: синоптики уточнили прогноз з потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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