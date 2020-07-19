Літня спека може "вбити" органи людини: вчені заявили про проблеми з погодою

У майбутньому літня спека може завдати істотної шкоди для здоров'я людини. Під загрозою ризикують опинитися насамперед люди, які працюють під відкритим небом і в приміщеннях, які погано провітрюються.

Як передає ВВС, найперше це стосується країн, які розвиваються. Саме там, як правило, люди працюють у поганих умовах і можуть відчувати високі теплові навантаження на організм.

Повідомляється, що це може призвести до проблем із функціонуванням органів, оскільки організм не може самостійно охолонути, коли температура тіла постійно підвищується.

Лікарка Ребекка Лукас з Університету Бірмінгема зазначила, що спека може викликати дезорієнтацію і втрату свідомості, і навіть призвести до порушення роботи нирок і кишечника.

Як писав OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, серпень в Україні буде спекотним з мінімальною кількістю опадів у першій половині місяця.