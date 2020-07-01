Літній сезон у плюсі: кращі знижки на популярні товари від онлайн-магазинів
З настанням літа потреби українців трохи змінилися, оскільки хочеться спланувати літній відпочинок і оновити гардероб.
Ймовірно, хтось затіяв довгоочікуваний ремонт будинку і вирішив оновити меблі або ж техніку. А для того, щоб реалізувати все задумане – необхідно придбати товари за доступними цінами.
У цьому вам допоможе наш розділ Промокоди де завжди можна знайти товари з приємними знижками.
Цього тижня до топ увійшли такі інтернет-магазини:
Puccini – до 58% вигоди на сумки і валізи, в розділі ви також зможете знайти промокод на додаткову знижку 10%;
Aliexpress – до -50% знижки на весь асортимент електроніки;
WineTime – діє знижка до -30% на алкоголь, до 13.07;
Intertop – в розділі можна знайти промокод на 10% знижки у випадку оформлення замовлення на суму від 899 гривень;
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Tickets.ua – діє до 28% знижки на замовлення залізничних квитків;
Фокстрот – до 35% знижки на великий асортимент техніки;
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