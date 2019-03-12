Літній час: українцям нагадали, коли переводити стрілки годинника

У 2019 році переведення годинників на літній час в Україні відбудеться в ніч на 31 березня.

Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, перехід вже більше 20 років відбувається в останню неділю першого місяця весни.

Нагадуємо, що стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед о 03:00, тобто фактично доведеться прокидатися раніше.

Відмітимо, що експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що Україна за прикладом Європейського Союзу могла би відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час. За його словами, на сьогоднішній день немає розрахунків, які б підтверджували доцільність переведення стрілок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Європарламент найближчим часом розгляне скасування переходу на літній і зимовий час в Євросоюзі з 2021 року. При цьому країни Євросоюзу повинні самостійно вирішувати, на якому часі – літньому або зимовому – вони б хотіли залишатися в подальшому.

В ЄС було проведено онлайн-опитування (проголосували 4,6 млн осіб), в якому більше 80% респондентів підтримали скасування переведення годинників

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