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Літній час: українцям нагадали, коли переводити стрілки годинника

1.1тЧитати матеріал російською

У 2019 році переведення годинників на літній час в Україні відбудеться в ніч на 31 березня.

Як відомо, згідно з постановою Кабінету Міністрів, перехід вже більше 20 років відбувається в останню неділю першого місяця весни.

Нагадуємо, що стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед о 03:00, тобто фактично доведеться прокидатися раніше.

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Літній час: українцям нагадали, коли переводити стрілки годинника

Відмітимо, що експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що Україна за прикладом Європейського Союзу могла би відмовитися від переведення годинників на літній і зимовий час. За його словами, на сьогоднішній день немає розрахунків, які б підтверджували доцільність переведення стрілок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
час
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