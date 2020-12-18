Літніх людей попередили про підвищену небезпеку COVID-19 на новорічні свята

Новорічні та різдвяні свята становлять підвищену загрозу зараження COVID-19 для літніх людей, тому потрібно подбати про їхнє здоров'я.

Про це написало італійське видання Di Lei. Ризики пов'язані з великою кількістю сімейних контактів.

У публікації зазначено, що багато людей можуть бути прихованими носіями коронавірусу, переносячи захворювання в безсимптомній формі. А під час контакту зі своїми старшими родичами вони можуть їх заразити.

Щоби зменшити небезпеку під час зустрічі з рідними людьми, фахівці радять за кілька днів до передбачуваного візиту здати тест на COVOD-19. Бажано за 2-3 дні до цього уникати ризикованих контактів, оскільки тест виявляє вірус лише за 48-72 години після зараження.

Але навіть за умов дотримання цієї вимоги не варто забувати про прості правила: носити маску, дотримуватися дистанції, мити руки й уникати обіймів і поцілунків.

Видання нагадало, що найбільшу небезпеку передати або отримати вірус становить час застілля. Тоді люди перебувають близько одне до одного, не користуються масками й довго сидять на одному місці.

Найкращим варіантом була б зустріч Нового року або Різдва на вулиці. Але, якщо це неможливо, потрібно стежити за тим, щоб приміщення добре провітрювалося.

"Цього року також є можливість винайти нове Різдво, що складається з безлічі невеликих зустрічей, з меншою кількістю обідів, але з великою кількістю спілкування, музики, ігор, подарунків", – сказано в публікації.

Видання нагадало, що в Італії станом на 25 листопада з 49 931 людини, померлої від COVID-19, 42 657 були старші за 70 років (85%). І якщо додати ще 4956 смертей людей у віці від 60 до 69 років, вийде 95% усіх смертей від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронавірус в Україні з 19 грудня заборонили проведення будь-яких урочистих святкувань зі скупченням людей – під заборону потрапили новорічні корпоративи, банкети, весільні святкування і т.д. Перелік обмежень міститься в постанові Кабінету міністрів, затвердженій 14 грудня. Згідно з документом, заборона діятиме щонайменше до 28 лютого.