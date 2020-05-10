Лікар оцінив ризик зараження Covid-19 на літніх майданчиках і в кафе

Літні майданчики і кафе, які відновлять роботу в результаті послаблення карантину, можуть становити небезпеку з точки зору зараження коронавірусом.

Про це в ефірі ObozTV розповів лікар-інфекціоніст Роман Малинка. "На літніх терасах може бути велике скупчення людей в одному місці", – припустив він.

"Навіть якщо це на вулиці, але ми ж знаємо, в яких умовах це постійно відбувається. На парі квадратних метрів може розміщуватися кілька столів, не зберігатиметься дистанція, і це вже небезпечно", – попередив лікар.

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Говорячи про продаж кави на винос, він назвав ряд необхідних заходів безпеки. "Якщо буде проточна вода, якщо продавець постійно буде мити руки, якщо буде носити маску, рукавички, а краще – захисний екран, тоді ризик мінімальний".

Разом з тим медик зазначив, що перебувати весь день в такий "екіпіровці" досить складно. "Я не думаю, що люди на кухні або в кафе зможуть терпіти", – сказав він.

Лікар звернув увагу і на розрахунок готівкою. За його словами, паперові гроші небезпечні з точки зору поширення коронавірусу, тому при оплаті послуг бажано користуватися карткою.

Літнє кафе, ілюстрація

Виходячи з цього, медик порекомендував дотримуватися старих правил карантину, незважаючи на його послаблення. "Потерпіть ще хоча б місяць, не виходьте без потреби з дому. Як кажуть, береженого бог береже", – зауважив він.

Як писав OBOZREVATEL, екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов повідомив, що існує теоретична небезпека зараження коронавірусом COVID-19 при покупці кави на винос, якщо продавець є безсимптомним носієм.

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