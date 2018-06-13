Літні дощі і грози: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

В Україні в середу, 13 червня, очікуються літні дощі і мінлива хмарність.

На півдні і сході країни сонячно і без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На півночі України обіцяють короткочасний дощ, можливі грози, вітер північно-західний. Температура повітря вночі +14 ... + 19 градусів, удень +20 ... + 26 градусів.

У центрі мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... + 19 градусів, удень +21 ... + 28 градусів.

У західних областях можливі короткочасні дощі, місцями гроза. Температура вдень до +28 градусів, а вночі +12 ... + 19.

На сході України без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12 ... + 19 градусів, удень +21 ... + 28 градусів.

На півдні також без опадів. Температура повітря вночі складе комфортні +22 градуси, вдень підвищиться до +33 градуса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 13 червня, в частині областей України оголошено штормове попередження.