Литиме і "паритиме": в Україні знову погіршиться погода

В Україні у четвер, 14 червня, знову пройдуть дощі з грозами з ймовірністю граду і шквалів.

У Криму, Херсонській, Чернігівськой і Сумській областях обійдеться без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +8 +13 градусів, вдень +15 +20 градусів.

На півночі мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі +9 +14 градусів, удень +14 +20 градусів.

У центрі мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі +10 +16 градусів, вдень +15 +20 градусів.

На сході мінлива хмарність, без опадів, в Донецькій і Луганській областях вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря вночі +9 +14 градусів.

На півдні мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, місцями гроза. Температура повітря вночі +13 +18 градусів, вдень +21 +26 градусів.

У Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12 +14 градусів, вдень +16 +18 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в Ужгороді випав величезний град, розмір якого сягав кількох сантиметрів.