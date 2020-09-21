Літакам НАТО в Україні присвятили окремий сюжет на росТБ. Відео
На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.
Відповідні кадри показали в ефірі програми "60 хвилин" на прокремлівському телеканалі "Росія 1". У них йшлося про бомбардувальники B-52 і про конвертоплани (гібрид літака і вертольота) Bell V-22 Osprey (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Американські бомбардувальники перестали соромитися і вже у відкриту відпрацьовують ядерні удари по Севастополю! Тричі за місяць! Причому всі три рази НАТОвські стратеги виходили на рубежі завдавання ударів з території України, яку тепер можна офіційно вважати заднім двором для важкої авіації США", – прокоментував видовищне відео скандальний топпропагандист Росії Євген Попов.
Крім того, у своєму сюжеті, який супроводжувався тривожною музикою, він висловив стурбованість через участь України в міжнародних навчаннях Combined Resolved-2020 в Німеччині, а також проведенням ЗСУ під Львовом Rapid Trident-2020 спільно з партнерами з НАТО.
В Україні з гумором поставилися до висвітлення розвитку нашої армії на телеекранах країни-агресора. Так, патріоти відзначили, що оскільки ворог настільки відкрито оцінює майстерність українських захисників, значить, усе йде за планом.
"Як завжди, найкраща подача наших новин не у нас, а на Московщині. Хтось зробив прекрасну нарізку. А найбільше нам сподобалося закінчення. Є в ньому щось таке гамлетівське", – написали на Telegram-каналі спільноти MYROTVORETS NEWS.
"Ядерний удар по Севастополю? Думаєте фейк? Ні! Спільні навчання з НАТО, російська пропаганда включилася на повну потужність разом із підрозділами ІПСО. Чекаємо нових перлів", – пожартував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
до Вінниці в рамках багатонаціональних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020" прибула авіація НАТО, зокрема конвертоплани Bell V-22 Osprey і військово-транспортні літаки Lockheed C-130 Hercules.
Крім того, Bell V-22 Osprey приземлилися і на аеродромі під Львовом.
Ці літальні апарати є гібридом літака і вертольота і не мають аналогів у світі.
Зараз ця машина перебуває на озброєнні Корпусу морської піхоти США і американських Сил спеціальних операцій.
А 14 вересня три стратегічних бомбардувальники ВПС США В-52Н в супроводі винищувачів ЗСУ вчергове пролетіли повітряним простором України над Чорним морем.
Командування ВПС ЗСУ заявило, що такі спільні патрулювання тепер матимуть регулярний характер.