Літакам НАТО в Україні присвятили окремий сюжет на росТБ. Відео

На російському пропагандистському телебаченні присвятили цілий сюжет прибуттю в Україну авіації НАТО.

Відповідні кадри показали в ефірі програми "60 хвилин" на прокремлівському телеканалі "Росія 1". У них йшлося про бомбардувальники B-52 і про конвертоплани (гібрид літака і вертольота) Bell V-22 Osprey (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Американські бомбардувальники перестали соромитися і вже у відкриту відпрацьовують ядерні удари по Севастополю! Тричі за місяць! Причому всі три рази НАТОвські стратеги виходили на рубежі завдавання ударів з території України, яку тепер можна офіційно вважати заднім двором для важкої авіації США", – прокоментував видовищне відео скандальний топпропагандист Росії Євген Попов.

Крім того, у своєму сюжеті, який супроводжувався тривожною музикою, він висловив стурбованість через участь України в міжнародних навчаннях Combined Resolved-2020 в Німеччині, а також проведенням ЗСУ під Львовом Rapid Trident-2020 спільно з партнерами з НАТО.

В Україні з гумором поставилися до висвітлення розвитку нашої армії на телеекранах країни-агресора. Так, патріоти відзначили, що оскільки ворог настільки відкрито оцінює майстерність українських захисників, значить, усе йде за планом.

"Як завжди, найкраща подача наших новин не у нас, а на Московщині. Хтось зробив прекрасну нарізку. А найбільше нам сподобалося закінчення. Є в ньому щось таке гамлетівське", – написали на Telegram-каналі спільноти MYROTVORETS NEWS.

"Ядерний удар по Севастополю? Думаєте фейк? Ні! Спільні навчання з НАТО, російська пропаганда включилася на повну потужність разом із підрозділами ІПСО. Чекаємо нових перлів", – пожартував офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

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