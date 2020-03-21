Літак ЗСУ в Китаї завантажився тестами, масками і апаратами ШВЛ: у Зеленського показали фото і відео

Літак Збройних сил України доставить з Китаю маски, дезінфектори і лабораторні тести на коронавірус.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Facebook, опублікувавши фото і відео завантаження.

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"Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ [штучної вентиляції легенів] і т.п. Це тільки перша партія. Наступна за кілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом", – повідомив Тимошенко.

За його словами, літак повинен приземлитися в Києві в неділю, 22 березня.

Україна везе з Китаю тести на коронавірус facebook.com/kirill.timoshenko

Україна везе з Китаю тести на коронавірус facebook.com/kirill.timoshenko

Україна везе з Китаю тести на коронавірус facebook.com/kirill.timoshenko

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що з Китаю доставлять 10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус, які будуть розподілені по всіх куточках країни.

Також, за його словами, в Україну привезуть:

10 апаратів штучної вентиляції легенів;

1 млн масок, які надійдуть в аптеки;

100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

400 тис. експрес-тестів;

10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

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