Головна Новини
21 березня • оновлено в 23:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Літак ЗСУ в Китаї завантажився тестами, масками і апаратами ШВЛ: у Зеленського показали фото і відео

3.3т
Читати матеріал російською

Літак Збройних сил України доставить з Китаю маски, дезінфектори і лабораторні тести на коронавірус.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в Facebook, опублікувавши фото і відео завантаження.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

"Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ [штучної вентиляції легенів] і т.п. Це тільки перша партія. Наступна за кілька днів так само полетить з Китаю нашим бортом", – повідомив Тимошенко.

За його словами, літак повинен приземлитися в Києві в неділю, 22 березня.

Україна везе з Китаю тести на коронавірус

Україна везе з Китаю тести на коронавірус

facebook.com/kirill.timoshenko

Україна везе з Китаю тести на коронавірус

Україна везе з Китаю тести на коронавірус

facebook.com/kirill.timoshenko

Україна везе з Китаю тести на коронавірус

Україна везе з Китаю тести на коронавірус

facebook.com/kirill.timoshenko

Як писав OBOZREVATEL, напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що з Китаю доставлять 10 млн високоточних лабораторних тестів на коронавірус, які будуть розподілені по всіх куточках країни.

Також, за його словами, в Україну привезуть:

10 апаратів штучної вентиляції легенів;

1 млн масок, які надійдуть в аптеки;

100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;

400 тис. експрес-тестів;

10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Кирило Тимошенко
Місце
Китай
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
4
6
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Как же так а где демуникация? просить помощь у камунистов..... а как труселяк ружевные!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какие ещё "тесты ОТ коронавируса", дeбилы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
а почему бaндep-oвцы не протестуют против китайских коммунистов и не вносят их на сайт "Миротворец" и не сжигают в знак протеста коммунистические тесты, маски и аппараты вентиляции лёгких?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги