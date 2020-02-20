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20 лютого • оновлено в 08:16
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Літак з українцями з Уханю "застряг" в небі через туман

5.9т
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Український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, не може приземлитися і кружляє в небі над Харківською областю.

Про це свідчать дані на порталі flightradar24.com, який в реальному часі відстежує аерорух на всій планеті. За повідомленнями ЗМІ, в аеропорту Харкова прибуття борту вже чекають бригади медиків. Тим часом на табло в "Борисполі" зазначено, що літак все-таки чекають саме там.

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Літак з українцями з Уханю "застряг" в небі через туман

Куди далі повезуть людей на двотижневий карантин, поки невідомо. З Уханю вдалося забрати 73 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявили, що борт прилетить в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com показують, що літак, швидше за все, приземлиться в Харкові.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Харків
Тег
аеропорт Бориспіль
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фил филька
фил филька
дождались когда вирус пойдет на спад, сделают лекарство и затем благородно начали спасать своих граждан))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
НЕ ПРИНИМАЕТ ЗЕМЛЯ УКРАИНСКАЯ СОГРАЖДАН НЕЗАЛЕЖНОЙ...
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Приходько Егор
Приходько Егор
самая позорная операция спасения людей в мире. мало того что их перевозили позже всех, так еще и местные не хотят их видеть. вот так вот быть украинцем, в случае опасности от тебя отвернутся все и бросят умирать.
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