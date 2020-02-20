Літак з українцями з Уханю "застряг" в небі через туман

Український літак, на борту якого знаходяться евакуйовані з охопленого коронавірусом китайського міста Ухань, не може приземлитися і кружляє в небі над Харківською областю.

Про це свідчать дані на порталі flightradar24.com, який в реальному часі відстежує аерорух на всій планеті. За повідомленнями ЗМІ, в аеропорту Харкова прибуття борту вже чекають бригади медиків. Тим часом на табло в "Борисполі" зазначено, що літак все-таки чекають саме там.

Куди далі повезуть людей на двотижневий карантин, поки невідомо. З Уханю вдалося забрати 73 людини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявили, що борт прилетить в аеропорт "Бориспіль", але дані на порталі flightradar24.com показують, що літак, швидше за все, приземлиться в Харкові.

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