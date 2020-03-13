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13 березня • оновлено в 11:57
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Літак з Мілана і коронавірус: лікарка заявила, що підстав для паніки немає

1.7т
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Сімейна лікарка Рита Гофман заявила, що випадок з літаком з Мілана до Києва, в якому нібито могли летіти заражені кронавірусом COVID -19, не повинен ставати причиною для паніки.

"Давайте спалимо літак чи всіх замкнемо в Нових Санжарах? Смішно це все. Це звичайний сезонний спалах інфекцій", – розповіла вона в коментарі OBOZREVATEL.

За словами лікаря, це пов'язано з тим, що відбувається "перехід з зими на літо, а не тому, що ходить коронавірусна інфекція".

"Зараз ходить величезна кількість вірусних інфекцій. Є ротавірус, є риновіруси, які протікають з соплями, купа людей кашляє, у всіх болить горло, болить голова", – повідомила лікарка.

Коронавірус в літаку, колаж

Коронавірус в літаку, колаж

"Я не кажу, що немає небезпеки. Але ситуацію паніки треба лікувати не менше, ніж сам коронавірус. Вона небезпечна для людей не менше, а може, і більше", – підкреслила вона.

Як писав OBOZREVATEL, співзасновник Незалежної спілки працівників медичної галузі Антон Гура в своєму Facebook заявив про те, що нібито на борту літака, який прилетів з Мілана до Києва, близько половини пасажирів мали явні ознаки коронавірусної інфекції.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
Особа
Рита Гофман
Місце
Україна
Тег
вірус
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