Представника омбудсменки на Донбасі звільнили після скандалу

Таша Адамович Суспільство 15:08, 11.12.2020 Оновлено: 16:22, 11.12.2020

Представник уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський звільнений з посади.

Про це повідомила сама омбудсменка в Telegram. Причиною звільнення стала бійка за участі правозахисника в одному з ресторанів у Святогорську на Донеччині.

"Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року, між представником щодо дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу ""Монарх", розташованого в місті Святогорську, проведена. Відсьогодні він звільнений з посади", – написала Денісова.

Що відомо про Павла Лисянського?

  • Відомий правозахисник, перший в Україні лауреат німецько-французької премії за досягнення у сфері захисту прав людини та утвердження верховенства права.

  • Директор громадської організації "Східна правозахисна група".

  • Був представником Денісової на Донбасі з березня 2018 року: здійснював моніторинг стану дотримання прав і свобод людини на території Донецької та Луганської областей.

  • 5 грудня 2020 року побив охоронця в ресторані комплексу "Монарх" у Святогорську. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

  • 7 грудня Денісова заявила, що Лисянський відсторонений від посади у зв'язку з проведенням службової перевірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що омбудсменка Людмила Денісова виправдала участь дітей-волонтерів у так званому опитуванні президента України Володимира Зеленського під час місцевих виборів

За її словами, неповнолітні з 14 до 18 років як волонтери могли брати в ньому участь, проте повинні були отримати на це згоду батьків.

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