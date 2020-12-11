Представника омбудсменки на Донбасі звільнили після скандалу

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський звільнений з посади.

Про це повідомила сама омбудсменка в Telegram. Причиною звільнення стала бійка За участі правозахисника в одному з ресторанів у Святогорську на Донеччині.

"Службова перевірка щодо інциденту, який стався 5 грудня 2020 року, між представником щодо дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павлом Лисянським і працівником готельного комплексу ""Монарх", розташованого в місті Святогорську, проведена. Відсьогодні він звільнений з посади", – написала Денісова.

Відомий правозахисник, перший в Україні лауреат німецько-французької премії за досягнення в області захисту прав людини та утвердження верховенства права.

Директор громадської організації "Східна правозахисна група".

Був представником Денісової на Донбасі з березня 2018 року: здійснював моніторинг стану дотримання прав і свобод людини на території Донецької та Луганської областей.

5 грудня 2020 року побив охоронця в ресторані комплексу "Монарх" у Святогорську. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

7 грудня Денісова заявила, що Лисянський відсторонений від посади у зв'язку з проведенням службової перевірки.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що омбудсмен Людмила Денісова виправдала участь дітей-волонтерів у так званому опитуванні президента України Володимира Зеленського під час місцевих виборів

За її словами, неповнолітні з 14 до 18 років як волонтери могли приймати в ньому участь, проте повинні були отримати на це згоду батьків.