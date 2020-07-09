Лісові пожежі в Луганській області локалізовано. Фото та відео
Рятувальники 9 липня локалізували пожежі в Луганській області, в яких п'ятеро людей загинули та десятки постраждали.
Зараз залишаються три осередки тління, загрози подальшого поширення вогню немає, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).
"О 17:40 9 липня вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня біля с. Осколонівка і через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове і Воронове, а також на територію села Смолянинове", – йдеться в повідомленні.
До гасіння пожеж залучено 1,4 тисячі осіб і 293 одиниці техніки, зокрема два літаки АН-32П.
На місці розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.
Зі свого боку правоохоронці оцінюють обсяг збитків в результаті пожеж.
"Загрози населенню та об'єктам інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, щоб визначити обсяг збитків. Дякую кожному за чітку і злагоджену роботу!", – наводить слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова сайт відомства.
За словами заступника глави МВС Сергія Ярового, головним завданням є визначення причин виникнення пожежі.
"Для нас принципово важливо розібратися в причині виникнення пожежі, щоб надалі не допустити такої ситуації. Населення і екосистема отримали дуже серйозні наслідки. Тим більше що ми знаходимося недалеко від зони проведення операції Об'єднаних сил і застосовувати техніку, зокрема авіацію, ми не можемо в повному обсязі", – підкреслив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. Вогонь знищив близько 80 дачних будівель садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.
Також загинули 5 осіб і більше 30 постраждали, зокрема 17 дітей. 18 осіб уже виписано з лікарні.