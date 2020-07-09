Лісові пожежі в Луганській області локалізовано. Фото та відео

Рятувальники 9 липня локалізували пожежі в Луганській області, в яких п'ятеро людей загинули та десятки постраждали.

Зараз залишаються три осередки тління, загрози подальшого поширення вогню немає, повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте до кінця новини).

Рятувальники локалізували пожежі на Луганщині. Фото ДСНС

"О 17:40 9 липня вдалося локалізувати пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району, яка виникла 6 липня біля с. Осколонівка і через сильний поривчастий вітер (до 20 м/с) змінних напрямків поширилася на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове і Воронове, а також на територію села Смолянинове", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники локалізували пожежі на Луганщині. Фото ДСНС

До гасіння пожеж залучено 1,4 тисячі осіб і 293 одиниці техніки, зокрема два літаки АН-32П.

Рятувальники локалізували пожежі на Луганщині. Фото ДСНС

На місці розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

Рятувальники локалізували пожежі на Луганщині. Фото ДСНС

Зі свого боку правоохоронці оцінюють обсяг збитків в результаті пожеж.

"Загрози населенню та об'єктам інфраструктури немає. Поліцейські продовжують огляд місць події, щоб визначити обсяг збитків. Дякую кожному за чітку і злагоджену роботу!", – наводить слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова сайт відомства.

За словами заступника глави МВС Сергія Ярового, головним завданням є визначення причин виникнення пожежі.

Рятувальники локалізували пожежі на Луганщині. Фото ДСНС

"Для нас принципово важливо розібратися в причині виникнення пожежі, щоб надалі не допустити такої ситуації. Населення і екосистема отримали дуже серйозні наслідки. Тим більше що ми знаходимося недалеко від зони проведення операції Об'єднаних сил і застосовувати техніку, зокрема авіацію, ми не можемо в повному обсязі", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області біля Сєвєродонецька загорілися ліси на площі 85 гектарів. Вогонь знищив близько 80 дачних будівель садового кооперативу "Вовча яма" і 30 житлових будинків у селі Смолянинове.

Також загинули 5 осіб і більше 30 постраждали, зокрема 17 дітей. 18 осіб уже виписано з лікарні.