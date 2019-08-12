Лисина Путіна під забороною: як пропагандисти знімають президента РФ

Президента Росії Володимира Путіна посилено намагаються показати "чоловіком у розквіті сил" у його 66 років, у той час як радянський вождь Володимир Ленін пішов із життя в статусі "дідуся" в свої 53.

На це звернула увагу у Facebook політолог, професор Київського політехнічного інституту Лідія Смола.

"У різні часи питання віку правителя мало різний зміст. Ті, хто застали радянські часи, добре пам'ятають про "доброго дідуся Леніна". Радянська пропаганда зображувала вождів пролетаріату такими віковими мудрецями. Влада поєднувалася зі зрілою мудрістю. Хоча на момент смерті Леніну було лтше 53 роки", – написала вона.

Ленін і Путін YouTube

Політолог зазначила, що Путіну вже майже 67 років. "Чи то через поширеного ейджизм, його страх смерті або із нших мотивів, російські медіа надривно намагаються зобразити його як "чоловіка в розквіті сил, який хвацько осідлав мотоцикл". Це я цитую коментар журналістки, яка розповідала про рок-фестиваль у Криму", – пояснила вона.

Крім того, Смола поділилася секретами, які дізналася від журналіста, який працював на російському телебаченні в програмі "Время".

"Він розповів мені, що у редакторів телеканалів навіть є вказівки, наскільки і під яким кутом можна показувати лисину Путіна і з якого ракурсу його правильно знімати. І в редакції йде обговорення, чи бува не забагато лисини потрапило в кадр. І це питання не тільки хорошої телевізійної "картинки", а питання перспектив самих журналістів", – розповіла політолог.

Володимир Путін rebro-a-dama.livejournal.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що електоральний рейтинг Путіна знизився до рекордно низької позначки за останні 18 років і склав 43%.

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