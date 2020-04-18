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18 квітня • оновлено в 14:25
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Ліси на Житомирщині горять через видобуток бурштину – Тишкевич

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Пожежі в Житомирській області є наслідком масштабного видобутку бурштину в регіоні.

Як написав у Facebook експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики Ігар Тишкевіч, видобуток бурштину – це зневоднення землі, так як грунтові води опускаються після масового викачування мотопомпами води з найближчих боліт і джерел.

Наслідки пожеж у Житомирській області

Наслідки пожеж у Житомирській області

Також, за його словами, в місцях видобутку бурштину залишається дуже багато сухих ламаних гілок.

"Зайдіть на будь-яку (навіть легальну) українську вирубку та оцініть кількість гілок, хмизу, який залишається після. Ну і санітарна чистка лісу проводилася, мабуть, у часи давні і покриті мороком легенд", – зазначив експерт.

Він вважає, що низькі грунтові води, посуха, відсутність реальних штрафів за відвідування лісів у пожежонебезпечний період, а також відсутність свіжих протипожежних просік, привели до виникнення пожеж.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Овруцькому районі Житомирської області лісові пожежі, які почалися ще 16 квітня, знищили не тільки ліс і поля, а й десятки будинків в селах.

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Теми
бурштинові війни Пожежа в зоні ЧАЕС
Місце
Україна
Тег
пожежа
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