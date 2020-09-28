Станом на 28 вересня тільки Кіровоградська область відповідає необхідним критеріям, щоб послабити карантинні заходи в регіоні.

Решта областей України та Київ залишаються в межах своїх карантинних зон, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірус перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Також рівень захворюваності на 100 тисяч населення перевищив пороговий рівень у таких регіонах: у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлені за минулу добу.