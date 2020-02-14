Головна Новини
14 лютого • оновлено в 18:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр SOCIS

Читати матеріал російською

Лише 11,9% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку.

Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр SOCIS. Відповідно до них, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% – в чомусь правильному, а в чомусь неправильному.

Електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію "Слуга народу". На другому місці – партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 10,1% опитаних.

Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр SOCIS

За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 10% опитаних. За ВО "Батьківщина" – 8,1%. За партію "Голос" – 2,5%.

Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр SOCIS

Дослідження проводилось з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю "face-to-face". Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.

Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр SOCIS

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
2
4
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Cachko Elena
Cachko Elena
то есть получается 28 лет двигались в правильном направлении,а теперь не в правильном...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ukraine The
Ukraine The
"Лишь 11,9% украинцев считают, что события в стране движутся в правильном направлении.".....электорат потешного петрушки и отбитые на голову наци. Вот составляющая этих 12%. И они rakом ставят остальные 80%. Чтоб было понятнее - 2 свидуря нагибают 8 хатаскрайников.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Это те, кто голосовал за "Бухозавра"!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги