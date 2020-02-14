Лише 12% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку – Центр SOCIS

Лише 11,9% українців вважають, що події в країні рухаються в правильному напрямку.

Такі дані соціологічного опитування, яке оприлюднив Центр SOCIS. Відповідно до них, 33,2% українців вважають, що події в державі рухаються в неправильному напрямку, 51,6% – в чомусь правильному, а в чомусь неправильному.

Електоральні настрої українців щодо парламентських політичних сил розподілились таким чином: якби вибори до Верховної Ради відбувалися наступної неділі, то 30,1% респондентів проголосувало б за партію "Слуга народу". На другому місці – партія "Європейська Солідарність", за яку готові проголосувати 10,1% опитаних.

За партію "Опозиційна платформа – За життя" готові проголосувати 10% опитаних. За ВО "Батьківщина" – 8,1%. За партію "Голос" – 2,5%.

Дослідження проводилось з 1 по 10 лютого 2020 року методом стандартизованого інтерв’ю "face-to-face". Загалом було опитано 2000 респондентів. Статистична похибка дослідження 2,1%.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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