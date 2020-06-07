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7 червня • оновлено в 03:57
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Лісаковська пентаграма СРСР: як виглядає зверху покинутий містичний парк. Фото

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Покинутий радянський парк на півночі Казахстану, який зверху виглядає як величезна пентаграма, є приводом для численних розмов та чуток у мережі.

Так, багато хто вважає, що це дивне місце, відоме як Лісаковська пентаграма СРСР, нагадує сатанинський знак. Однак зображення такої зірки було досить популярним у СРСР: воно було відомим комуністичним символом.

Лісаковська пентаграма СРСР

Лісаковська пентаграма СРСР

Google Maps

Це місце здається моторошним, воно не захищене від вітру і розташоване на півострові, оточеному Верхньотобольським водосховищем. Найближчий населений пункт – місто Лісаковськ – знаходиться в 20 км на схід від пентаграми.

Як відомо, до 1991 року Казахстан входив до складу СРСР і, швидше за все, пентаграму зробили в 70-х, під час підготовки до будівництва літнього табору.

Зараз занедбане місце виглядає досить моторошно, що провокує в мережі різноманітні чутки про криваві культи і стародавні релігійні ордени.

Лясковська пентаграма СРСР: як виглядає зверху занедбаний містичний парк

Google Maps

Лясковська пентаграма СРСР: як виглядає зверху занедбаний містичний парк

Google Maps

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Місце
Казахстан
Теги
фотографии символи СРСР Історія
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