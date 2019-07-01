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"Липень відновив спеку": синоптик дала прогноз в Україні на найближчий тиждень

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У понеділок, 1 липня, в більшості областей України відновиться спека до 30-35 градусів, але до кінця тижня повітря трохи посвіжішає.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що все ж у вівторок, 2 липня, з півночі наблизиться атмосферний фронт.

"Він принесе на північні області України, місцями на захід, центр, а ввечері і в Харківську область короткочасні дощі та грози", – написала синоптик.

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Вона також повідомила, що на решті території буде сухо та сонячно, тільки в Києві очікуються локальні короткочасні дощі.

"Сьогоднішня столична спека у вівторок ослабне до +26 +28 градусів. У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів", – повідомила Діденко.

Погода в Україні

Погода в Україні

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, що перші дні липня порадують українців різноманітністю.

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Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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