"Липень відновив спеку": синоптик дала прогноз в Україні на найближчий тиждень

У понеділок, 1 липня, в більшості областей України відновиться спека до 30-35 градусів, але до кінця тижня повітря трохи посвіжішає.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що все ж у вівторок, 2 липня, з півночі наблизиться атмосферний фронт.
"Він принесе на північні області України, місцями на захід, центр, а ввечері і в Харківську область короткочасні дощі та грози", – написала синоптик.
Веселка
Амур.інфо
Вона також повідомила, що на решті території буде сухо та сонячно, тільки в Києві очікуються локальні короткочасні дощі.
"Сьогоднішня столична спека у вівторок ослабне до +26 +28 градусів. У середу-четвер повітря стане свіжішим ще на кілька градусів", – повідомила Діденко.
Погода в Україні
Facebook Наталії Діденко
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, що перші дні липня порадують українців різноманітністю.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!