Лимонний сік від коронавірусу: лікар з Ізраїлю розвінчав міф

Вплив лимонного соку на коронавірус не досліджено, тому говорити про його користь із погляду профілактики COVID-19 некоректно.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль. "Поки що нічого не доведено", – зауважив він, коментуючи думку про те, що нібито коронавірус нарівні з вірусом грипу "боїться кислотності".

"Як я кажу, від моїх геніальних ідей людей треба рятувати дослідженнями. Коли я щось придумав, спочатку це треба довести", – зауважив лікар.

Водночас він навів аргумент, чому цей спосіб профілактики не можна розглядати серйозно. "Оскільки вірус проходить у глибину бронхів, то середовище в бронхах ми не можемо змінити вживанням лимона, як і содами і перекисами. Люди, що верзуть це, просто не читали книжечку з фізіології й кислотно-лужного балансу... Якщо це говорить медик, я порадив би перевірити його ліцензію або змусити перескласти іспит. Тому про це говорити, мені здається, некоректно", – резюмував лікар.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський наголосив, що хворим на коронавірус, які лікуються вдома, не можна вживати будь-які противірусні препарати й антибіотики без показань лікаря.