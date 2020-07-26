Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост, который позволить взглянуть с необычного ракурса на советский строй — точнее, ещё раз увидеть то бесправие, при котором в СССР жили люди. Это бесправие наглядно видно по самому советскому языку, отдельные слова и фразы из которого дошли до наших дней. Немецкий философ Людвиг Витгенштейн прославился своей фразой "границы моего мира — это границы моего языка", и вот этот советский новояз как нельзя более точно показывает границы совкового мира, – пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Facebook .

Даже сейчас, в XXI веке люди пользуются советским новоязом — например, ругательством "придурок лагерный" — не задумываясь о том, что это прямое наследие ГУЛАГа (в сталинских концлагерях "придурками" называли тех зэков, кто занимался обслуживанием других заключенных). Или пользуются словом "лимита"— презрительно именую этим именем приезжих из других городов в столицу и совершенно не задумываясь о том, что это слово — прямое наследие совкового бесправия.

Вот в сегодняшнем посте о слове "лимита" мы и поговорим.

Крепостное право в победившем социализме

"Лимита" и советское бесправие

Давайте посмотрим, на каком фоне вообще возникло слово "лимита". Для начала пару слов о том, как общественная жизнь и трудовая миграция внутри страны была устроена в странах Запада — в этих странах люди были реальными свободными Гражданами, которые имели собственные настоящие Профсоюзы (защищающие их права) и могли самостоятельно выбирать своё место работы.

Если человеку (например, рабочему) платили мало — он подыскивал себе место получше и уезжал работать туда — никто был не вправе запретить ему это делать. Работодатели (владельцы заводов) знали о такой возможности и старались создать на своём предприятии хорошие условия — что в целом создавало в стране климат здоровой конкуренции.

А теперь о том, как всё происходило в совке. Практически сразу после прихода к власти большевики ввели прописку и паспортный режим — за нарушение которого по УК СССР полагалась уголовная ответственность. Если вдуматься — то вся страна напоминала большой концлагерь, разделённый на мелкие локальные зоны. Колхозники не могли свободно выехать из своего колхоза (до 1974 года у них даже не было паспортов), а рабочие были привязаны к своим заводам — уволиться было большой проблемой. По сути, в СССР был возрождён некий аналог крепостного права, идущий вразрез с принятой в 1948 году Всеобщей Декларацией Прав Человека.

Уровень жизни в столице СССР (да и просто в крупных городах) на порядки отличался от жизни в нищей и голой провинции, но людей из провинции туда пускали только по искусственно созданному "лимиту" — чудовищному изобретению советской системы.

Лимит прописки

"Лимита" и советское бесправие

Теперь немного конкретнее о том, как всё это работало. В 1950-е годы по большей части был расформирован ГУЛАГ, ликвидирована преступная организация "Дальстрой", и в стране возник резкий дефицит рабочих кадров — бесплатных рабочих рук концлагерных заключённых стало в разы меньше. Нужно было перестраиваться со сталинской (целиком рабской) системы экономики как-то искать вольнонаёмных рабочих.

Советский кинематограф тут же стал снимать фильмы, которые пропагандируют работы в тяжелых условиях — в пятидесятые годы фильмы вроде "Девчата", "Высота", "Карьера Димы Горина" выходили десятками. Для столичных московских предприятий кадров тоже стало не хватать, и тут был придуман так называемый "лимит прописки" — предприятия подавали запрос на то или иное количество рабочих мест и количество людей, которым советские баре милостиво разрешали приехать в Москву.

Разумеется, лимитчики были ограничены в правах — они имели право работать только на одном предприятии и чаще всего только на заранее определённых низовых должностях с минимальной зарплатой — эти вакансии не пользовались спросом у москвичей. Жили лимитчики в заводских общежитиях с покоечным заселением — но даже такая собачья жизнь считалась "столичной" и престижной — за лимитные вакансии буквально дрались. Можете себе представить, какой тлен, безысходность и нищета были в провинции...

В стране всеобщей ненависти

"Лимита" и советское бесправие

В этом посте нельзя не сказать о социально-психологических аспектах вопроса. В книгах и пропагандистских кинофильмах СССР был "страной всеобщей дружбы" — но на деле совок был страной тотальной зависти и ненависти. Кстати, это было понятно даже по самим темам пропагандистских фильмов — приукрашивали как раз те сферы, в которых были огромные проблемы.

Приехавших в Москву по лимиту коренные москвичи пренебрежительно именовали "лимитой". В глазах московской публики "лимитчики" считались людьми второго сорта — хотя они были такими же гражданами, как и сами москвичи — просто им меньше повезло с местом рождения. Существовало множество расхожих стереотипов о "лимите" — якобы они и неотёсанные, и ленивые, и неряшливые, и все сплошь алкаши, а молодые женщины-"лимитчицы" — все сплошь хищницы, которые только и думают, как бы заполучить московского женишка с квартирой. Хотя по большей части это были обычные рабочие, бежавшие из умирающей провинции и честно трудящиеся на тяжёлых работах.

Надо сказать, что советская система и власти сами поддерживали такое чванливо-пренебрежительное отношение к приезжим. По советским законам — без постоянной и временной прописки нельзя было оставаться в Москве свыше 7 дней, а советская милиция периодически устраивала проверки — отлавливая на улицах людей провинциального вида и просматривая их паспорт и проездные документы.

Так и вижу, как многие коренные москвичи смотрели на эти сцены проверки документов — опять проверяют этих, но я-то могу чувствовать себя в безопасности, я-то не такой! Наверное, чувство принадлежности к отдельной касте наполняло многих москвичей той эпохи определённой гордостью...

Вместо послесловия

Если бы вы спросили рядового советского человека (который по утрам читает газету "Правда" а по вечерам слушает Брежнева) — что он думает о бесправии? — то в ответ услышали бы рассказы о тяжкой жизни негров в Америке под гнётом капитализма и ещё что-нибудь о несчастных детях Африки — но ни слова про сам СССР.

В совке никто даже не задумывался о том, в насколько бесправной системе живёт вся страна. "Лимит прописки" ничем не отличался от крепостного права, а отношение к "лимите" мало отличалось от отношения к чернокожим в Америке конца XIX века, но любители СССР предпочитают не замечать бревно в своём глазу — так, видимо, проще жить на свете.

А в комментариях напишите, что вы обо всём этом думаете, интересно.

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