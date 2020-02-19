Конституційний суд України визнав неконституційною ліквідацію Верховного суду України (ВСУ) в рамках судової реформи 2016 року.

Про це повідомляється на сайті КС 19 лютого. Саме рішення було ухвалене 18 лютого.

Ліквідація Верхової суду України визнана неконституційною khpg.org

Верховний суд України в конституційному поданні відстоював позицію, що, закріпивши на законодавчому рівні порядок припинення діяльності та ліквідацію ВСУ, Верховна Рада вийшла за межі повноважень, визначених Конституцією. ВСУ також підкреслює, що зміна назви "Верховний суд України" на "Верховний Суд" не може бути підставою для припинення діяльності органу.

Судді КС ухвалили, що в правовій системі країни є тільки один вищий судовий орган судової влади, а зміна назви не передбачає припинення діяльності та ліквідацію Верховного суду України.

Також Конституційний суд зазначив, що перейменування Верховного суду України не може відбуватися без переведення його суддів на посади суддів Верховного суду. Таким чином, він прийшов до висновку, що судді Верховного суду України повинні продовжувати здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду.

КС рекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства у відповідність з його рішенням, яке є остаточним і оскарженню не підлягає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого з'явилась інформація, що Конституційний суд визнав неконституційним проведення конкурсу для суддів Верховного Суду в контексті судової реформи 2016 року.

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