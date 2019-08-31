Ліквідація ватажка "ДНР": що сталося з Захарченко рік тому

Ексватажок самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко був убитий рівно рік тому, 31 серпня, під час вибуху в кафе з примітною назвою "Сепар".

Лідери "ДНР" і МЗС РФ звинуватили Україну в замаху на вбивство головного терориста республіки. У свою чергу СБУ оцінило ліквідацію Захарченко, як розбирання між терористичними кланами "республіки" і не виключили версію роботи російських спецслужб.

Тим часом, з'явилися нові дані про смерть лідера "ДНР", докладніше – в OBOZREVATEL.

Вбивство Захарченко

Повідомлення про вибух в кафе "Сепар" поширилося в ЗМІ ввечері 31 серпня 2018 року. Тоді ж різні джерела стали повідомляти, що в цей час в закладі перебував ватажок "ДНР" Олександр Захарченко. Саме він знаходився в епіцентрі вибуху, отримавши черепно-мозкову травму несумісну з життям.

Олександр Захарченко

Пізніше інформація дійсно підтвердилася керівником апарату СБУ Ігорем Гуськовим і прес-секретарем убитого Оленою Алексєєвої.

Смерть Захарченка настала внаслідок вибуху безоболочного вибухового пристрою, закладеного над входом в кафе, разом з ним загинув один з охоронців В'ячеслав Доценко. Ще 11 людей постраждали, серед яких "міністр податків і доходів "ДНР" Олександр Тимофєєв і керівник молодіжного крила терористичної організації "Оплот Донбасу" Наталія Волкова.

У мережі з'явилося ексклюзивне відео з моменту вибуху в кафе "Сепар".

У той же вечір так звані правоохоронні органи "республіки" повідомили, що схопили підозрюваних у вбивстві, які виявилися нібито українськими диверсантами. Після допиту, невідомі, звичайно ж, підтвердили теорію "поліцейських".

Крім цього, в причетності до підготовки і здійснення теракту підозрюють одного з охоронців Захарченка, який пізніше був оголошений в розшук.

У свою чергу в СБУ повністю спростували свою причетність до вбивства. Тодішній глава відомства Василь Грицак заявив, що загибель ватажка "ДНР" стала наслідком міжусобиць всередині "псевдореспубліки", або він був убитий російськими спецслужбами. Він зазначив, що проходить методична зачистка всіх тих, хто в 2014 році сприяв введенню російських військ на Донбас, хто сприяв створенню "псевдонародних республік", і хто знає занадто багато і у кого на руках кров, тих, хто не потрібен в подальшому як свідки.

В "ДНР" ж наполягали на своїй версії, і більш того, звинуватили в сприянні українцям західні спецслужби. 15 вересня 2018 року, Денис Пушилін, який взяв на себе обов'язки глави "республіки", заявив, що вбивство Захарченко було скоєно за участю п'ятого департаменту ДКР СБУ, а також зазначив, що в результаті подальшої роботи спецслужб, після аналізу залишків вибухового пристрою, виявлені високі технології, не вживані раніше СБУ, що дає розуміння, що даний теракт здійснений за сприяння західних спецслужб.

У березні 2019 року з'явилася ще одна версія загибелі Захарченка. Медіаресурс "Радіо Свобода" опублікував аудіозапис з фрагментами переговорів нібито між помічником Пушиліна Олександром Лаврентьєвим і двома невідомими особами, стверджуючи на підставі цього аудіозапису, що смерть Захарченко була організована Пушиліним для захоплення влади.

Матеріали виданню передали джерела СБУ.

У зв'язку зі смертю Олександра Захарченка 31 серпня 2018 року, в "ДНР" був оголошений триденний траур, незважаючи на те, що 1 вересня, в День знань, батьки урочисто повинні були відправляти своїх дітей в школу.

Похорон Захарченка відбувся 2 вересня. Все проходило помпезно: зігнані в центр міста пенсіонери, бюджетники, студенти і школярі несли портрети свого убитого "лідера", центр був повністю перекритий, на під'їздах чергувала поліція.

Похорон Захарченко

У церемонії прощання взяли участь глава анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов і депутат Державної Думи Наталія Поклонська. Також були делегації з "ЛНР" на чолі з в.о. "глави республіки" Леонідом Пасічником, делегації з частково визнаних республік Південна Осетія і Абхазія.

У річницю смерті окупанти навіть не пошкодували перейменувати Жовтневу площу в Донецьку на честь ліквідованого ватажка бойовиків, яку в Україні вже назвали "Площа курмаршала", і навіть вилити пам'ятник своєму вбитому ексгватажку, над яким посміялися жителі "ДНР".

Нове розслідування

У переддень річниці смерті колишнього ватажка терористичної "ДНР" Олександра Захарченко в мережі опублікували матеріали нового розслідування вбивства, виходячи з яких можна говорити про те, що терориста завалили свої.

Згідно з оприлюдненими даними, в день вбивства, 31 серпня 2018 року, Захарченко кілька разів міняв свої плани, сам перебував за кермом автомобіля і не сповіщав нікого, в тому числі охоронців, про точний маршрут своїх пересувань – він просто просив "Їдь за ним".

У кафе "Сепар", де стався вибух, він не був до цього протягом двох місяців – його приїзд був "чистою випадковістю", відзначають розслідувачі. Більш того, за кілька днів до вибуху заклад перевіряли на наявність СВУ в зв'язку з можливим приїздом Йосипа Кобзона – перевірку проводила та ж зміна, яка була з ватажком "ДНР" під час вибуху.

На думку опитаних журналістами силовиків з "МГБ ДНР" і співробітників "Республіканської державної служби охорони", вибуховий пристрій, закладений в електропроводці світильників кафе, спрацювало за сигналом з кнопки. Причому вбивця повинен був бачити Захарченко своїми очима. Джерела зазначили, що бомба з активацією через телефон або через відеокамеру в тих умовах просто не дозволила б здійснити вибух з такою точністю – наприклад, через перебої зі зв'язком або запізнення сигналу з камер.

Олександр Захарченко

Також наголошується, що організатори мали володіти схемою кафе, інформацією про особливості його обробки, системі безпеки – сигналізації, камерах зовнішнього і внутрішнього спостереження, охорони. Крім того, для установки вибухового пристрою в стелі їм би треба було як мінімум 40 хвилин, а зробити це в "неофіційній резиденції Захарченко" так, щоб ніхто не помітив, вкрай складно.

"Спосіб установки говорить про необмеженому часі і вільному доступі, що, в свою чергу, наштовхує на певні думки", – сказав терорист, засновник батальйону "Восток" Олександр Ходаковський.

Олександр Ходаковський

Інформатори крім усього згадали, що протягом місяця після вбивства слідство не могло отримати один з серверів із записами камер відеоспостереження в кафе – він перебував у РГСО. Також стало відомо, що після теракту особисту охорону Захарченко опитували, але не перевіряли на поліграфі протягом п'яти місяців (даних з лютого 2019 року немає).

Більш того, журналістам вдалося дізнатися, що під час теракту був відключений блокіратор сигналів стільникового зв'язку, а один з охоронців ватажка "ДНР" поводився дивно: на записи з камер видно, як він щось дістає з-за спини, а потім стискає це в руці.

Крім того, на записі з іншого ракурсу видно, як відразу після вибуху він відбігає від місця події, хоча його колеги, навпаки, біжать всередину. На якийсь час він пропадає з поля зору, потім повертається.

На думку Ходаковського, охорону Захарченко не можна було назвати професійною. "Це було свого роду найближче оточення вчорашніх товаришів. При цьому в їх середовищі нерідко виникали розбіжності через близькість до "тіла". Тому очікувати від них кваліфікованих дій не доводилося", – розповів бойовик.

Пушилін наступний?

Денис Пушлін, уродженець міста Макіївка Донецької області в квітні 2014 роки очолив сепаратистський мітинг жителів Донецька з вимогою провести референдум про самовизначення "Донецької Народної Республіки".

Після визнання "незалежності" став співголовою тимчасового "уряду "ДНР". У листопаді 2014 року став депутатом "Народної Ради Донецької Народної Республіки", в тому ж місяці був обраний заступником голови "Народної Ради".

Був учасником переговорів тристоронньої контактної групи в Мінську. У вересні 2015 року був обраний головою "Народної Ради "ДНР".

Через тиждень після вбивства Захарченко, був призначений в.о. глави "ДНР", а після незаконних виборів в листопаді став "офіційним" ватажком Донбасу.

Денис Пушилін Денис Володимирович

Останнім часом в ЗМІ ходить чимало інформації про ймовірність ліквідації Пушиліна. Ще 31 травня про цезаявляли в групі "Інформаційне опір": "В "МГБ ДНР" і "МГБ ЛНР" тривають масштабні заходи з пошуку якихось міфічних 3-х українських ДРГ, "підготовлених інструкторами США" і нібито занедбаних на території "ДНР" і "ЛНР" з метою "ліквідації вищого керівництва". Серед рядового складу в обох "МГБ" поширюються чутки про те, що дані заходи нібито проводяться з метою інформаційного прикриття планованої фізичної ліквідації представників вищого керівництва "Л/ДНР".

6 травня блогер "фашик Донецький" в блозі OBOZREVATEL повідомив про те, що найближчим часом на окуповані території Донецької області прибуде комісія з РФ, щоб провести аудит коштів, витрачених ватажками "ДНР", зокрема, Денисом Пушиліним

За його інформацією, за злодійство виділених з бюджету РФ коштів російські куратори вирішать ліквідувати ватажка "ДНР" , зваливши провину за це на українських військових.

"Пушиліна з імовірністю 99% вб'є" диверсійна група "хунти, бо комісія з РФ видасть "чорну мітку" ммм-щіку з Макіївки", - пише він.

Мабуть, всі ці розмови велися не даремно, за інформацією донецького блогера Дмитра Черкасова, Пушилін підняв зарплату особовому складу "МВС" до 40 тисяч рублів, щоб забезпечити їх підтримку в разі загрози своєму житті.

"Через брак грошей скорочені ряд посад в "республіці", а ось особовому складу підняли зарплату 40 тисяч рублів. Таким чином Пушилін намагається забезпечити собі підтримку з боку силового блоку. Хіба мало ... Рейтинги падають, багато чого незадоволених, потрібно все тримати під контролем. Він боїться, що його вб'ють також, як і Захарченко", – припустив він в блозі OBOZREVATEL.

Більш того, пару днів назад з'явилася інформація про те, що Пушилін сам збирається подавати у відставку 10 вересня, про це повідомив один з сепаратистських Telegram-каналів.

Ресурс розповів про розмову ватажка "ДНР" з якимсь донбаським інвестором. Він спробував "повирішувати" через Пушиліна якісь свої справи і отримав несподівану відповідь. "Нічим не можу допомогти. Я нічого не вирішую. Восени я йду". При цьому він натякнув, що це може статися вже 10 сентбяря, рівно через рік, після його призначення в.о. глави "ДНР".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!