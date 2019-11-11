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11 листопада • оновлено в 15:28
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Ліквідація УПЦ КП: суд ухвалив важливе рішення

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Апеляційний адміністративний суд у Києві скасував рішення Окружного суду про заборону ліквідаційної комісії здійснювати дії щодо майна Київської патріархії УПЦ КП.

Про це повідомив директор департаменту в справах релігій і національностей Мінкультури Андрій Юраш, передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд скасував всі заборони щодо дій ліквідаційної комісії", – заявив він.

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Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.

  • Крім того, суд визнав протиправність наказу Мінкультури, яким скасовано дію статутів УПЦ КП та Київській патріархії.

  • Наприкінці липня 2019 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом УПЦ КП до Мінкультури про скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність, накази Міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації "Київської патріархії Української православної церкви".

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Місце
Україна
Тег
Православна церква України
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