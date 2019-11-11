Ліквідація УПЦ КП: суд ухвалив важливе рішення

Крім того, суд визнав протиправність наказу Мінкультури, яким скасовано дію статутів УПЦ КП та Київській патріархії.

Наприкінці липня 2019 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом УПЦ КП до Мінкультури про скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність, накази Міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації "Київської патріархії Української православної церкви".