Ліквідація УПЦ КП: суд ухвалив важливе рішення

Апеляційний адміністративний суд у Києві скасував рішення Окружного суду про заборону ліквідаційної комісії здійснювати дії щодо майна Київської патріархії УПЦ КП.
Про це повідомив директор департаменту в справах релігій і національностей Мінкультури Андрій Юраш, передає "Інтерфакс-Україна".
"Суд скасував всі заборони щодо дій ліквідаційної комісії", – заявив він.
Ілюстрація
24 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Окружний адміністративний суд міста Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо ліквідації УПЦ КП до розгляду судового позову до Мінкульту.
Крім того, суд визнав протиправність наказу Мінкультури, яким скасовано дію статутів УПЦ КП та Київській патріархії.
Наприкінці липня 2019 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом УПЦ КП до Мінкультури про скасування наказу в частині, де зазначено, що втратили чинність, накази Міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації "Київської патріархії Української православної церкви".
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!