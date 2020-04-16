Ліквідація масштабної пожежі в Чорнобильській зоні: з’явилося вражаюче відео

Станом на 16 квітня у лісах Чорнобильської зони відкритого вогню немає, до гасіння залучено 530 рятувальників та 103 одиниць техніки, в тому числі 2 вертольоти.

Відео роботи пожежників у зоні відчуження опублікувала Державна служба з надзвичайних ситуацій (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв.

Зараз радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

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