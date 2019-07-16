Ліквідатор аварії на ЧАЕС наклав на себе руки після перегляду серіалу "Чорнобиль"

У Казахстані після перегляду серіалу від НВО "Чорнобиль" наклав на себе руки один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як повідомляє MailOnline, житель міста Актобе 61-річний Нагашібай Жусупов після перегляду серіалу згадав про ті страшні дні й те, як влада забула про його героїчний вчинок.

Донька загиблого Гаухар розповіла, що її батько 10 років стояв у черзі на квартиру від держави, живучи весь цей час у гуртожитку з дружиною та п'ятьма дітьми. Але пізніше його викреслили зі списку, що остаточно підірвало здоров'я чоловіка.

Гаухар згадувала, що після перегляду серіалу батько не переставав плакати. У червні цього року він вистрибнув із даху п'ятиповерхового будинку. Друзі також вважають, що чоловік наклав на себе руки, оскільки відчув на собі приниження від влади, яка ним знехтувала.

"Він жив у злиднях, без належного йому житла", – розповів знайомий Жусупова.

Голова організації, яка представляє інтереси ліквідаторів аварії на ЧАЕС, котрі боролися із жахливим забрудненням, Бакітжан Сатов підкреслив, що Жусупов був одним із перших на місці події на реакторі №4.

Нагашібай Жусупов MailOnline

Нагашібай Жусупов MailOnline

Але герою держава виділила лише кімнату в гуртожитку, яка була "занадто маленькою" для його великої родини.

"Він подав до суду, щоб повернути своє місце в черзі на квартиру. Востаннє, коли я його бачив, він шкодував, що не зміг отримати квартиру. Вважаю, що він стрибнув із висоти в повному розпачі, тому що протягом багатьох років не міг отримати належного житла", – додав Сатов.

Жусупов служив ліквідатором на четвертому реакторі в Чорнобилі після вибуху 1986 року, а потім працював на радянському ядерному полігоні в Семипалатинську.

Нагашібай Жусупов часів СРСР MailOnline

Видання зазначає, що багато ветеранів Чорнобиля були нагороджені урядами країн колишнього Радянського Союзу. Ліквідатори отримували підвищену пенсію і житло, але, за словами друзів, Жусупов відчував себе "обдуреним".

Пенсія чоловіка, враховуючи допомогу з інвалідності, становила 35 фунтів стерлінгів на тиждень (трохи більше 4,5 тисячі гривень).

Нагашібай Жусупов MailOnline

Нагашібай Жусупов MailOnline

Як повідомляв OBOZREVATEL, Washington Post писала, що вибух реактора на Чорнобильській АЕС в 1986 році не став найбільшою ядерною катастрофою в світі і не свідчить про некомпетентність СРСР.

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