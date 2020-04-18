Коронавірус масово вбиває медиків в Україні: три історії про тих, хто програв бій із пандемією
В Україні медики масово заражаються коронавірусом, незважаючи на постійні звіти керівників лікарень про посилення запобіжних заходів. Зокрема, за останніми даними, кількість інфікованих лікарів і представників медперсоналу підбирається до 800.
В основному, вони заражаються після контакту з хворими пацієнтами. Причому часто жертвами хвороби стають не тільки ті, хто працює в інфекційних лікарнях.
OBOZREVATEL розшукав кілька історій медиків, які стали жертвами цієї хвороби.
Лікував румунів і заразився сам
На Закарпатті, в селі Великий Бичків від коронавірусу помер 64-річний лікар Микола Божук. Як розповіли місцеві жителі, лікар працював у місцевій лікарні. Однак підробляв приватно.
"Як розповідають у селі, після роботи він їздив у сусіднє село Нижня Апша, там живуть етнічні румуни. Він лікував румунів, які повернулися з Італії. Спочатку вони повернулися начебто здорові, але потім у них піднялася висока температура. Звертатися в поліклініку вони чомусь не хотіли, і ось цей лікар вечорами їздив до них і лікував. Мабуть, там і заразився, він і дочку свою заразив теж. Він сам довго сидів удома, хворів. Але потім все-таки чи то дізналися, чи то він сам звернувся, але його забрали в обласну інфекційну лікарню, і там через день він помер", – розказав місцевий житель Борис.
Зараз у селі 12 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19, ще 20 людей під підозрою. Кажуть, що навіть глава сільради зліг із температурою. Сільська рада закрита, всі працюють удома. Також закрили і лікарню, там провели дезінфекцію.
Багато жителів бояться виходити на вулицю, намагаються перебувати у себе у дворі. "У мене маленька дитина і ми нікуди не ходимо. Навіть до церкви в цей час не ходимо, бо це небезпечно", – розповіла місцева жителька Романа.
А ось у сусідньому з Великим Бичковим селі, Білій церкві, в коронавірус не вірять. "Ми не віримо у все це. Люди вмирають від інших хвороб. У нас усі продуктові магазини відкриті, більшість жителів ходять без масок, ми не боїмося", – розповіла нам мешканка Олена.
Про лікаря Миколу Божука жителі відгукуються добре.
"Він був рідкісною людиною. До моїх літніх батьків приходив за першим дзвінком. Дуже спокійна, професійна людина. Мені дуже шкода, що він помер", – каже Вікторія Тур.
"Який чудовий був чоловік, скільки добра він зробив людям. Я коли в Бичкові гостювала у батьків, то зверталася до нього за допомогою. Він був дуже уважним, спокійним і професійним", – повідомила Тамара Бачо.
Всього на Закарпатті на 17 квітня коронавірусом заразилися 150 осіб, із них 31 – медики. Померло п'ятеро, зокрема і лікар.
Дружина не може повірити в діагноз
У Луцьку від коронавірусу помер і 65-річний лікар-гінеколог Орест Тимчак, він працював в обласній лікарні.
Як пише місцеве видання Волинь Post, ще 26 березня Орест Тимчак відчув себе погано, морозило, підвищився тиск і з'явилися проблеми з серцем. Уже на другий день у лікаря виявили запалення легенів. А 29 березня він помер.
Лікарі спочатку сказали, що був серцевий напад. А експрес-тест на COVID-19 був негативним. Однак матеріал медика все-таки відправили на ПЛР тест у лабораторію.
І вже під час панахиди в соборі дружині лікаря по телефону повідомили, що в Ореста Тимчака був коронавірус. Дружина лікаря досі не може повірити в діагноз, і каже, що ні в неї, ні у її рідних коронавірус не розпізнаний.
Цукровий діабет взяв своє
На Прикарпатті в Яремче в центральній міській лікарні в понеділок 13 квітня померла 60-річна медсестра.
Жінка поступила в лікарню із запаленням легенів. Як розповіли в самому лікувальному закладі, у неї були супутні захворювання – цукровий діабет і проблеми з серцем. Перший експрес-тест на коронавірус показав негативний результат. А дані ПЛР-тесту в лікарні ще чекають.
"Поки ми не можемо сказати, що вона померла від коронавірусу", – заявили в лікарні.