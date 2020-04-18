Коронавірус масово вбиває медиків в Україні: три історії про тих, хто програв бій із пандемією

В Україні медики масово заражаються коронавірусом, незважаючи на постійні звіти керівників лікарень про посилення запобіжних заходів. Зокрема, за останніми даними, кількість інфікованих лікарів і представників медперсоналу підбирається до 800.

В основному, вони заражаються після контакту з хворими пацієнтами. Причому часто жертвами хвороби стають не тільки ті, хто працює в інфекційних лікарнях.

OBOZREVATEL розшукав кілька історій медиків, які стали жертвами цієї хвороби.

Лікував румунів і заразився сам

На Закарпатті, в селі Великий Бичків від коронавірусу помер 64-річний лікар Микола Божук. Як розповіли місцеві жителі, лікар працював у місцевій лікарні. Однак підробляв приватно.

Про смерть лікаря повідомили в соцмережі Facebook

"Як розповідають у селі, після роботи він їздив у сусіднє село Нижня Апша, там живуть етнічні румуни. Він лікував румунів, які повернулися з Італії. Спочатку вони повернулися начебто здорові, але потім у них піднялася висока температура. Звертатися в поліклініку вони чомусь не хотіли, і ось цей лікар вечорами їздив до них і лікував. Мабуть, там і заразився, він і дочку свою заразив теж. Він сам довго сидів удома, хворів. Але потім все-таки чи то дізналися, чи то він сам звернувся, але його забрали в обласну інфекційну лікарню, і там через день він помер", – розказав місцевий житель Борис.

Зараз у селі 12 осіб із підтвердженим діагнозом COVID-19, ще 20 людей під підозрою. Кажуть, що навіть глава сільради зліг із температурою. Сільська рада закрита, всі працюють удома. Також закрили і лікарню, там провели дезінфекцію.

Сільрада тепер закрита "Мукачево.нет"

Багато жителів бояться виходити на вулицю, намагаються перебувати у себе у дворі. "У мене маленька дитина і ми нікуди не ходимо. Навіть до церкви в цей час не ходимо, бо це небезпечно", – розповіла місцева жителька Романа.

А ось у сусідньому з Великим Бичковим селі, Білій церкві, в коронавірус не вірять. "Ми не віримо у все це. Люди вмирають від інших хвороб. У нас усі продуктові магазини відкриті, більшість жителів ходять без масок, ми не боїмося", – розповіла нам мешканка Олена.

Діагноз коронавірус поставили після аналізу в лабораторії

Про лікаря Миколу Божука жителі відгукуються добре.

"Він був рідкісною людиною. До моїх літніх батьків приходив за першим дзвінком. Дуже спокійна, професійна людина. Мені дуже шкода, що він помер", – каже Вікторія Тур.

"Який чудовий був чоловік, скільки добра він зробив людям. Я коли в Бичкові гостювала у батьків, то зверталася до нього за допомогою. Він був дуже уважним, спокійним і професійним", – повідомила Тамара Бачо.

Всього на Закарпатті на 17 квітня коронавірусом заразилися 150 осіб, із них 31 – медики. Померло п'ятеро, зокрема і лікар.

Дружина не може повірити в діагноз

У Луцьку від коронавірусу помер і 65-річний лікар-гінеколог Орест Тимчак, він працював в обласній лікарні.

Як пише місцеве видання Волинь Post, ще 26 березня Орест Тимчак відчув себе погано, морозило, підвищився тиск і з'явилися проблеми з серцем. Уже на другий день у лікаря виявили запалення легенів. А 29 березня він помер.

Орест Тимчак із дружиною (ліворуч)

Лікарі спочатку сказали, що був серцевий напад. А експрес-тест на COVID-19 був негативним. Однак матеріал медика все-таки відправили на ПЛР тест у лабораторію.

І вже під час панахиди в соборі дружині лікаря по телефону повідомили, що в Ореста Тимчака був коронавірус. Дружина лікаря досі не може повірити в діагноз, і каже, що ні в неї, ні у її рідних коронавірус не розпізнаний.

Цукровий діабет взяв своє

На Прикарпатті в Яремче в центральній міській лікарні в понеділок 13 квітня померла 60-річна медсестра.

Жінка поступила в лікарню із запаленням легенів. Як розповіли в самому лікувальному закладі, у неї були супутні захворювання – цукровий діабет і проблеми з серцем. Перший експрес-тест на коронавірус показав негативний результат. А дані ПЛР-тесту в лікарні ще чекають.

"Поки ми не можемо сказати, що вона померла від коронавірусу", – заявили в лікарні.