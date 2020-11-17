Лікувати COVID-19 мають і без декларації з сімейним лікарем, – Степанов

Амбулаторія зобов’язана надати допомогу хворому на коронавірусну інфекцію, навіть якщо у нього немає декларації з сімейним лікарем.

Про це під час онлайн-брифінгу 17 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зміни було внесено у відповідне рішення уряду, яке набуло чинності 16 листопада, наголосив він (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо у вас немає сімейного лікаря, а ви захворіли на COVID-19, вам зобов’язана амбулаторія, сімейні лікарі надати медичну допомогу. Навіть якщо у вас немає відповідної декларації. Декларацію ви укладете потім, коли одужаєте. А зараз головне, щоб була надана ця медична допомога", – сказав міністр.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що міністр охорони здоров’я розповів про те, як лікується від коронавірусу. На своїй сторінці у Facebook він написав про "другий крок" на шляху пацієнта. Під час нього він отримав консультацію лікаря щодо лікування телефоном.