Український анестезіолог Володимир Лиходієвський зізнався, що в роботі з інфікованими COVID-19 його найбільше вражають смерті молодих пацієнтів.

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Лікар працює в інфекційному відділенні однієї з київської лікарень. Він щодня контактує з десятками інфікованих. Спроби повернення до життя найтяжчих зазвичай виявляються марними, передає ТСН (щоб подивитися сюжет, поскрольте новину вниз).

Пандемія коронавірусу. Ілюстрація

"Ти робиш усе можливе і неможливе, а воно не працює, це дуже важко сприймати і приймати. Так, ми отримали матеріальну допомогу, але ти зараз приходиш на роботу, і я не радий цим грошам. Хочеться, щоб це уже скінчилося.

Особисто мене вразили смерті молодих пацієнтів. Є затверджені протоколи, начебто, намагаєшся робити все за протоколами. Але щось погано виходить. Це психологічно дуже важко", – сказав реаніматолог.

"Жодної золотої таблетки не існує й ефективного антивірусного лікування, його немає", – додав він.

Журналісти також нагадали про заяви американських реаніматологів, які вважають, що апарати штучної вентиляції легенів можуть бути причиною смерті при COVID-19.

Так, на ШВЛ у всьому світі виживають лише 10% людей із діагнозом COVID-19. У деяких складних випадках штучна вентиляція не рятує, а навпаки забирає у пацієнта шанс.

"Ви з кожним помпуванням порції кисню все більше і більше тиснете на ослаблене серце, тому воно може зупинитися", – пояснив американський патологоанатом Джуді Мелінек.

Як писав OBOZREVATEL, препарат рибавірин здатний зупиняти розмноження коронавірусу SARS-CoV-2 в організмі людини, заявили вчені з Німеччини.

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