Лікування хворого на коронавірус в Україні коштує 10 тис. грн в день – МОЗ

Вартість лікування одного хворого на коронавірус в українських лікарнях коштує до 10 тис. грн на добу.

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Як повідомила в ефірі "ТСН" заступниця міністра охорони здоров'я України Ірина Микичак, 80% пацієнтів з коронавірусом не потребують стаціонарного лікування (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"А з тих 20-30% пацієнтів, яких зараз в Україні госпіталізують, вони потребують інтенсивної терапії. Тому діапазон лікування залежить від цього. Приблизно від 300 грн до 10 тис. грн в день йде на лікування одного пацієнта в різних лікарнях в Україні", – зазначила вона.

Ілюстрація

За словами Микичак, вартість лікування залежить від стану пацієнта і тяжкості перебігу захворювання, від тактики, яку вибирає той чи інший лікар або клініка, і від сприйняття пацієнтом того лікування, яке призначається.

Вона підкреслила, що фінансування стаціонарного лікування беруть на себе держава і меценати.

"Держава бере на себе лікування через медичну субвенцію. А вже за квітень це лікування буде профінансовано відповідним пакетом програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України. Безсумнівно, що до цього додаються і місцеві бюджети, долучаються благодійні фонди, меценати, за що ми дуже вдячні всім, хто сьогодні бореться з епідемією, хто підтримує наших медиків", – додала заступниця голови МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 19 квітня в Україні було зафіксовано 5449 хворих на коронавірус.