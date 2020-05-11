У Харкові інфіковані коронавірусом змушені самі купувати дорогі препарати для лікування, хоча медична допомога в разі COVID-19 в Україні повинна бути безкоштовною.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка Юлія Байрачна. Вона також показала фотокопію рецепта, який видали рідним хворого в обласній інфекційній лікарні.

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"Чому рідні пацієнта з коронавірусом щодня купували для нього ліки?.. Це просто один зі списків, який видавали рідним... Тут приблизно на 4 тисячі гривень.

Вчора чоловік помер. За 5 хвилин до того, як це озвучити, в рідних взяли пакет із ліками за черговим списком", – обурилася Байрачна.

Facebook-сторінка Юлії Байрачної

Facebook-сторінка Юлії Байрачної

Facebook-сторінка Юлії Байрачної

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, система охорони здоров'я України перевантажена через коронавірус, незважаючи на те, що перебіг пандемії в країні порівняно легкий, заявило американське інформагентство Associated Press. Воно привезло з України великий фоторепортаж.