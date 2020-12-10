Українцям можуть компенсувати лікування COVID-19 вдома, – Радуцький
Середня вартість лікування українця з коронавірусом на стаціонарі в умовах інтенсивної терапії обходиться Національній службі здоров'я мінімум у 14 тис. Гривень. Ті, хто лікував COVID-19 в амбулаторній формі, можуть отримати компенсацію.
Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, виступаючи в ефірі ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Як сказав нардеп від "Слуги народу", лікування COVID-19 у лікарні "йде повністю за рахунок НСЗУ".
Українці з підтвердженим коронавірусом, які лікувалися вдома (амбулаторна форма) можуть отримати компенсацію, надавши чеки на покупку ліків з аптек. Радуцький додав, що таку ініціативу ухвалили два місяці тому.
"Якщо людина не перебуває на стаціонарі, то сімейний лікар консультує її безкоштовно, а ліки все одно людина йде в аптеку і купує. Мені дуже важко сказати, скільки коштує цей набір", – висловився політик про вартість лікування вдома.
Він підкреслив, що "люди в стаціонарі нічого не повинні платити". Нардеп порадив писати заяву до поліції на лікаря, якщо в лікарні вимагають гроші за лікування COVID-19.
Пропонуємо подивитися фрагмент програми:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Михайло Радуцький в ефірі "Право на владу" також сказав, що необхідно вакцинувати мінімум 18-19 млн жителів України, щоб розірвати ланцюжок інфекції.
Радуцький вважає, що ситуація з COVID-19 була б більш стабільною, якби під час карантину вихідного дня зупинили громадський транспорт. Він також озвучив прогноз щодо захворюваності на найближчі місяці.
Українські лікарі, на його думку, могли не отримувати доплати до зарплат у розмірі 300% зокрема й через керівництво своїх лікарень.
Радуцький не виключив, що локдаун у країні можуть ввести раніше 8 січня.