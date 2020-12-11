Українцям можуть компенсувати лікування COVID-19 вдома, – Радуцький

Середня вартість лікування українця з коронавірусом на стаціонарі в умовах інтенсивної терапії обходиться Національній службі здоров'я мінімум у 14 тис. Гривень. Ті, хто лікував COVID-19 в амбулаторній формі, можуть отримати компенсацію.

Про це заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, виступаючи в ефірі ток-шоу "Право на владу". Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 10 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як сказав нардеп від "Слуги народу", лікування COVID-19 у лікарні "йде повністю за рахунок НСЗУ".

Українці з підтвердженим коронавірусом, які лікувалися вдома (амбулаторна форма) можуть отримати компенсацію, надавши чеки на покупку ліків з аптек. Радуцький додав, що таку ініціативу ухвалили два місяці тому.

"Якщо людина не перебуває на стаціонарі, то сімейний лікар консультує її безкоштовно, а ліки все одно людина йде в аптеку і купує. Мені дуже важко сказати, скільки коштує цей набір", – висловився політик про вартість лікування вдома.

Він підкреслив, що "люди в стаціонарі нічого не повинні платити". Нардеп порадив писати заяву до поліції на лікаря, якщо в лікарні вимагають гроші за лікування COVID-19.

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

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