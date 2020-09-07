Умови лікарні на Тернопільщині для хворих на коронавірус обурили українців. Фото
У мережі поскаржилися на погані умови в інфекційному відділенні Лановецької центральної районної лікарні (Тернопільська область), де лікують хворих на COVID-19.
Фотографії палати та санвузла медустанови опублікувала у Facebook-спільноті "Моя Лановеччина" користувачка з ніком Марина Павлівна. Вона розповіла, що в Лановецьку ЦРЛ потрапила її мама, яка заразилася коронавірусом. У жінки з'явилися труднощі з диханням і її госпіталізували.
"Мене просто розриває від злості!.. Як на мене, все повинно бути стерильно і чисто, але такого жаху не те, що подумати, я навіть уявити нічого гіршого не могла", – обурилася користувачка мережі.
Як розповіла вона, "в палаті та загалом брудно", дверцята тумбочок відвалюються, хворі лежать на старих панцирних ліжках, в яких для того, щоб не прогиналися пружини, підкладена дерев'яна дошка.
"За словами мами, лежати неможливо, а коли вона сидить, то їй важко дихати", – йдеться у пості.
У коментарях місцеві жителі підтвердили, що умови в лікарні залишають бажати кращого.
"Коли почали "наводити кіпіш", то й обладнання нове в відділенні почало несподівано з'являтися, і чоловіки в коридорі почали латати дірки. Значить, усе можливо, лише треба трохи копнути під зад, щоб почався рух", – додала авторка поста.
Жінка також розповіла, що препарати для лікування мами довелося купувати за свій рахунок.
Як писав OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зараження грипом під час пандемії коронавірусу представляє ще більшу небезпеку для здоров'я людей, і закликали робити щеплення.