Умови лікарні на Тернопільщині для хворих на коронавірус обурили українців. Фото

У мережі поскаржилися на погані умови в інфекційному відділенні Лановецької центральної районної лікарні (Тернопільська область), де лікують хворих на COVID-19.

Фотографії палати та санвузла медустанови опублікувала у Facebook-спільноті "Моя Лановеччина" користувачка з ніком Марина Павлівна. Вона розповіла, що в Лановецьку ЦРЛ потрапила її мама, яка заразилася коронавірусом. У жінки з'явилися труднощі з диханням і її госпіталізували.

"Мене просто розриває від злості!.. Як на мене, все повинно бути стерильно і чисто, але такого жаху не те, що подумати, я навіть уявити нічого гіршого не могла", – обурилася користувачка мережі.

Як розповіла вона, "в палаті та загалом брудно", дверцята тумбочок відвалюються, хворі лежать на старих панцирних ліжках, в яких для того, щоб не прогиналися пружини, підкладена дерев'яна дошка.

Палата, де лежать хворі на коронавірус. Facebook / Моя Лановеччина

Фото з палати в Лановецькій лікарні. Facebook / Моя Лановеччина

"За словами мами, лежати неможливо, а коли вона сидить, то їй важко дихати", – йдеться у пості.

У коментарях місцеві жителі підтвердили, що умови в лікарні залишають бажати кращого.

Санвузол. Facebook / Моя Лановеччина

На підлозі біля умивальника видно діру. Facebook / Моя Лановеччина

"Коли почали "наводити кіпіш", то й обладнання нове в відділенні почало несподівано з'являтися, і чоловіки в коридорі почали латати дірки. Значить, усе можливо, лише треба трохи копнути під зад, щоб почався рух", – додала авторка поста.

Жінка також розповіла, що препарати для лікування мами довелося купувати за свій рахунок.

Повний пост Марини Павлівни. Скриншот

Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Коментарі до посту. Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зараження грипом під час пандемії коронавірусу представляє ще більшу небезпеку для здоров'я людей, і закликали робити щеплення.