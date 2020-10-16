Лікування антитілами могло врятувати тисячі українців – академік про COVID-19

Лікування коронавірусної інфекції терапією антитілами, яку проходив президент США Дональд Трамп, могло врятувати від смерті понад п'ять тисяч українців.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив академік Національної академії наук України, директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Сергій Комісаренко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, Трампа лікували антитілами вартістю 10 тисяч доларів. До того ж в Україні є антитіла в сироватці крові людей, які одужали, – реконвалесцентна плазма.

"Чому Трампа лікували антитілами, а в нас ніхто не лікує наших хворих? У нас більше ніж 100 000 людей перехворіли. Ці люди, хоча б половина з них, мають антитіла в своїй плазмі, в сироватці крові", – сказав Комісаренко.

Він запропонував вибрати 10 тисяч донорів серед перехворілих на COVID-19 українців.

"Кожна доза донорської крові – це приблизно 400 мілілітрів плазми, це три дози для лікування людей, які можуть мати ускладнення. Ми б врятували якщо не половину, то хоча б третину людей, яких ми втратили", – зазначив академік.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, нове дослідження, проведене в Індії, спробувало визначити, чи може втрата почуття певних запахів бути ознакою інфікування COVID-19. Учасники дослідження, які не відчували двох запахів, з найбільшою ймовірністю показали позитивний тест на коронавірус.