"Лікуйтеся, як прості люди!" Бродський присоромив політиків за бездіяльність із COVID-19

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, глава Федерації баскетболу України, підприємець Михайло Бродський, який перехворів на коронавірус, жорстко розкритикував політиків за провал підготовки до другої хвилі COVID-19.

На своїй сторінці в Facebook він запропонував, щоб усі політики і влада відкрито повідомляли, де вони лікували і лікують себе і своїх близьких.

"Почну з себе, хоча я не влада. Врятували мене і маму в "Добробуті", але навіть тут я бачив стільки горя, що хочеться цих "слуг" повісити. Всі, хто спекулює на хвороби, – тварь. Я за політиків", – підкреслив Бродський.

За його словами, кисню в лікарнях не вистачає – люди задихаються, лікарі та медперсонал поголовно хворіє, захисту немає.

"В реанімаційне відділення, навіть за гроші, черга. Чоловік чекав чергу і схоже не дочекався. Підключили до ШВЛ, але схоже пізно", – розповів підприємець.

Він додав, що у влади було 7 місяців, але вона нічого не зробила.

"Будьте прокляті і лікуєтеся як прості люди, особливо своїх батьків. Нехай почекають без кисню в черзі в реанімацію, або коли кисень закінчується в усьому відділенні", – написав Бродський.

На його думку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль – "тупий і ще тупіший".

"Без честі і совісті... Чому він винен? Прем'єр – глава виконавчої влади. Зеленський несе політичну відповідальність", – зазначив підприємець.

Також він вважає, що мери міст добре почали боротьбу з COVID-19, але потім відволіклися на вибори і "забили на народ".

При цьому лікарів і медперсонал Бродський назвав героями, а лікаря-інфекціоніста Ольгу Голубовську – Героєм України.

"Нам терміново потрібно розірвати ланцюжок зараження, як це робить Європа, всього на місяць, інакше рахунок піде на тисячі трупів в день. Шмигаль зітхне – пенсії не потрібно буде платити і податки збирати. Вир*дки", – резюмував він.

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