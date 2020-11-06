"Лікуйтеся, як прості люди, вир*дки!" Бродський присоромив політиків за бездіяльність з COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Суспільство
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  • Михайло Бродський розповів, що він і майже вся його сім'я перехворіли на коронавірус

  • За його словами, кисню в лікарнях не вистачає – люди задихаються, а лікарі і медперсонал поголовно хворіє

  • Підприємець додав, що у влади було 7 місяців, але вона нічого не зробила

Бродський розповів, як лікувався від коронавірусу

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, глава Федерації баскетболу України Михайло Бродський, який перехворів на коронавірус, жорстко розкритикував політиків за провал підготовки до другої хвилі COVID-19.

На своїй сторінці в Facebook він запропонував, щоб всі політики і влада відкрито повідомляли, де вони лікували і лікують себе і своїх близьких.

"Почну з себе, хоча я не влада. Врятували мене і маму в "Добробуті", але навіть тут я бачив стільки горя, що хочеться цих "слуг" повісити. Всі, хто спекулює на хвороби, – тварь. Я за політиків", – підкреслив Бродський.

За його словами, кисню в лікарнях не вистачає – люди задихаються, лікарі та медперсонал поголовно хворіє, захисту немає.

"В реанімаційне відділення, навіть за гроші, черга. Чоловік чекав чергу і схоже не дочекався. Підключили до ШВЛ, але схоже пізно", – розповів підприємець.

Він додав, що у влади було 7 місяців, але вона нічого не зробила.

"Будьте прокляті і лікуєтеся як прості люди, особливо своїх батьків. Нехай почекають без кисню в черзі в реанімацію, або коли кисень закінчується в усьому відділенні", – написав Бродський.

На його думку, прем'єр-міністр Денис Шмигаль – "тупий і ще тупіший".

"Без честі і совісті... Чому він винен? Прем'єр – глава виконавчої влади. Зеленський несе політичну відповідальність", – зазначив підприємець.

Також він вважає, що мери міст добре почали боротьбу з COVID-19, але потім відволіклися на вибори і "забили на народ".

При цьому лікарів і медперсонал Бродський назвав героями, а лікаря-інфекціоніста Ольгу Голубовську – Героєм України.

"Нам терміново потрібно розірвати ланцюжок зараження, як це робить Європа, всього на місяць, інакше рахунок піде на тисячі трупів в день. Шмигаль зітхне – пенсії не потрібно буде платити і податки збирати. Вир*дки", – резюмував він.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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